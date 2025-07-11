Лавров и Рубио кратко поговорили перед началом Восточноазиатского саммита
Перед началом встречи в формате Восточноазиатского саммита в Куала-Лумпуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели краткую беседу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видео, распространенное МИД РФ.
На записи видно, как Лавров и Рубио активно беседуют перед началом мероприятия. Заседание прошло за закрытыми дверями.
10 июля на полях саммита АСЕАН в столице Малайзи состоялась вторая личная встреча Лаврова и Рубио. Их диалог продолжался 50 минут. По данным МИДа России, министры подтвердили обоюдный настрой на «поиск мирных развязок» в конфликтных ситуациях, восстановление российско-американского экономического, гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран.
Рубио по итогам встречи выразил недовольство ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине, но отметил, что разговор был откровенным и важным. По его словам, он обсудил с Лавровым некоторые идеи, в том числе связанные с «новым подходом» для Москвы при урегулировании кризиса.
Первая встреча Лаврова и Рубио прошла в Эр-Рияде 18 февраля.