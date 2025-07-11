Лавров и Рубио кратко поговорили перед началом Восточноазиатского саммита

Рубио по итогам встречи выразил недовольство ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине, но отметил, что разговор был откровенным и важным. По его словам, он обсудил с Лавровым некоторые идеи, в том числе связанные с «новым подходом» для Москвы при урегулировании кризиса.