Карни заявил о готовности защищать бизнес Канады в переговорах с США
Правительство Канады продолжит защищать рабочих и предпринимателей страны в ходе переговоров с США. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни в ответ на обещание Трампа ввести 35%-ю пошлину на импорт из этого государства, передает The Guardian.
Трамп сообщил Карни, что новая ставка вступит в силу 1 августа и будет повышена, если страна примет ответные меры. Американский лидер также пригрозил ввести общие пошлины в размере 15% или 20% для большинства других торговых партнеров.
30 июня минфин Канады сообщил, что отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании заключения взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с США. Тогда отмечался сложный характер переговоров нового правительства Канады с американской стороной о новом партнерстве в экономике и в сфере безопасности. Подчеркивалось, что Оттава стремится заключить «наилучшую сделку для канадских рабочих и предпринимателей».