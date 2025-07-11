Карни заявил о готовности защищать бизнес Канады в переговорах с США

30 июня минфин Канады сообщил, что отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании заключения взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с США. Тогда отмечался сложный характер переговоров нового правительства Канады с американской стороной о новом партнерстве в экономике и в сфере безопасности. Подчеркивалось, что Оттава стремится заключить «наилучшую сделку для канадских рабочих и предпринимателей».