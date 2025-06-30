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Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании сделки с США

Ведомости

Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании заключения взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с США. Об этом говорится в сообщении минфина страны.

Отмечается, что новое правительство Канады проводит с американской стороной «сложные переговоры» о новом партнерстве в экономике и в сфере безопасности. Оттава стремится заключить «наилучшую сделку для канадских рабочих и предпринимателей», подчеркивается в сообщении.

После решения об отмене Канадой налога премьер-министр США Марк Карни и президент страны Дональд Трамп условились, что переговоры о заключении соглашения будут возобновлены к 21 июля 2025 г.

По данным Reuters, предполагалось, что новый налог в Канаде составит 3% от дохода компании от цифровых услуг, который она получает от канадских пользователей на сумму свыше $20 млн за календарный год, а платежи должны будут взиматься задним числом с 2022 г. Под налог подпадают такие американские технологические компании как Amazon, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), Alphabet's Google и Apple.

После введения Канадой цифрового налога Трамп заявил, что США «немедленно» прекращают торговые переговоры. По словам американского лидера, Канада копирует Евросоюз, который ввел подобный налог. Трамп также пригрозил, что в течение семи дней введет новые пошлины для канадского бизнеса.

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