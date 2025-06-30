Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании сделки с США

По данным Reuters, предполагалось, что новый налог в Канаде составит 3% от дохода компании от цифровых услуг, который она получает от канадских пользователей на сумму свыше $20 млн за календарный год, а платежи должны будут взиматься задним числом с 2022 г. Под налог подпадают такие американские технологические компании как Amazon, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , Alphabet's Google и Apple.