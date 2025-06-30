Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании сделки с США
Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании заключения взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с США. Об этом говорится в сообщении минфина страны.
Отмечается, что новое правительство Канады проводит с американской стороной «сложные переговоры» о новом партнерстве в экономике и в сфере безопасности. Оттава стремится заключить «наилучшую сделку для канадских рабочих и предпринимателей», подчеркивается в сообщении.
После решения об отмене Канадой налога премьер-министр США Марк Карни и президент страны Дональд Трамп условились, что переговоры о заключении соглашения будут возобновлены к 21 июля 2025 г.
По данным Reuters, предполагалось, что новый налог в Канаде составит 3% от дохода компании от цифровых услуг, который она получает от канадских пользователей на сумму свыше $20 млн за календарный год, а платежи должны будут взиматься задним числом с 2022 г. Под налог подпадают такие американские технологические компании как Amazon, Meta
После введения Канадой цифрового налога Трамп заявил, что США «немедленно» прекращают торговые переговоры. По словам американского лидера, Канада копирует Евросоюз, который ввел подобный налог. Трамп также пригрозил, что в течение семи дней введет новые пошлины для канадского бизнеса.