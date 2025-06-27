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Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Ведомости

США прекращают торговые переговоры с Канадой, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Мы прекращаем все торговые переговоры с Канадой немедленно», – написал он в ответ на ввод налога на цифровые услуги для американских технологических компаний.

Трамп заявил, что Канада копирует Европейский союз, который ввел аналогичный налог. Он также пригрозил, что в течение семи дней введет новые пошлины для канадского бизнеса.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшие дни Вашингтон потребует от ряда стран плату за доступ к американскому рынку. При этом президент Соединенных Штатов отметил, что уже заключена сделка с Китаем, Великобританией и еще с «четырьмя или пятью странами». «Но, знаете, у нас порядка 200 стран, можно сказать, более 200, и мы не можем со всеми заключить соглашения», – добавил он.

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