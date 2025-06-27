Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Ранее Трамп заявил, что в ближайшие дни Вашингтон потребует от ряда стран плату за доступ к американскому рынку. При этом президент Соединенных Штатов отметил, что уже заключена сделка с Китаем, Великобританией и еще с «четырьмя или пятью странами». «Но, знаете, у нас порядка 200 стран, можно сказать, более 200, и мы не можем со всеми заключить соглашения», – добавил он.