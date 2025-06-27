США на следующей неделе уведомят страны о необходимости платы за доступ к рынку
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни Вашингтон потребует от ряда стран плату за доступ к американскому рынку.
«Так что в какой-то момент – в течение следующей недели с половиной, а может, и раньше – мы отправим письма. Мы уже поговорили со многими странами и просто скажем им, сколько им нужно заплатить, чтобы вести бизнес в США. И все будет происходить очень быстро», – заявил Трамп журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос, с какими странами Вашингтон близок к заключению торговых соглашений, Трамп отметил, что уже заключена сделка с Китаем, Великобританией и еще с «четырьмя или пятью странами». «Но, знаете, у нас порядка 200 стран, можно сказать, более 200, и мы не можем со всеми заключить соглашения», – добавил он.
Трамп также заявил, что считает, что достигнет соглашения с Индией, которое даст США право заходить на их рынок и торговать. «Сейчас это ограничено. Вы не можете просто так туда зайти. Даже подумать об этом нельзя. Мы стремимся к полному снятию торговых барьеров, что кажется немыслимым, и я не уверен, что это действительно произойдет, но на данный момент мы договорились о допуске к торговле с Индией», – сказал американский лидер.
2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных пошлин» в отношении 185 стран и территорий. По его словам, торговые партнеры США нарушают правила свободной торговли и применяют нерыночные практики. Особую критику президента вызвали подходы Китая, Канады, Мексики и Таиланда к торговле с США. Для государств, которые, по мнению Вашингтона, «плохо относятся» к США, была разработана общая ставка для импорта товаров. Минимальный тариф составлял 10%.
9 апреля Трамп объявил о приостановке заградительных мер для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Этот срок истекает 8 июля. За это время многие государства вели переговоры с США, чтобы урегулировать ситуацию.
Особенно ожесточенная торговая война развернулась между США и Китаем. Пошлины на товары из Китая достигали 145%, а ответные – 125%. Однако в мае стороны заключили временное «перемирие»: Вашингтон снизил пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские – со 125 до 10%.
8 мая США заключили торговую сделку с Великобританией. По мнению Трампа, соглашение укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. В рамках сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-ных пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.