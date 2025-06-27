США на следующей неделе уведомят страны о необходимости платы за доступ к рынку

Трамп также заявил, что считает, что достигнет соглашения с Индией, которое даст США право заходить на их рынок и торговать. «Сейчас это ограничено. Вы не можете просто так туда зайти. Даже подумать об этом нельзя. Мы стремимся к полному снятию торговых барьеров, что кажется немыслимым, и я не уверен, что это действительно произойдет, но на данный момент мы договорились о допуске к торговле с Индией», – сказал американский лидер.