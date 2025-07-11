Лавров передал Рубио подборку фраз Зеленского о русских
Госсекретарь США Марко Рубио получил от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова подборку из цитат президента Украины Владимира Зеленского и других киевских политиков, рассказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам совещания Россия – АСЕАН и министерской встречи стран – участниц Восточноазиатского саммита (ВАС), передает «РИА Новости».
В них, по словам Лаврова, «впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню" юридически, а лучше физически». Он сообщил, что в выжимке также фигурируют цитаты премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и советника последнего Михаила Подоляка.
Лавров также пояснил журналистам, что документ был передан на английском языке. На вопрос о реакции Рубио на подборку он ответил одним словом: «Забрал».
Вторая личная встреча Лаврова и Рубио после февральской консультации США и РФ в Эр-Риаде прошла 10 июля на полях саммита АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Она заняла около 50 минут. Рубио после встречи выразил недовольство тем, что в процессе урегулирования конфликта на Украине не наблюдается прогресса, но отметил, что разговор с главой российского ведомства был откровенным и важным.
В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что на встрече министры подтвердили обоюдный настрой на «поиск мирных развязок» в конфликтных ситуациях, восстановление российско-американского экономического, гуманитарного сотрудничества, а также беспрепятственных контактов между обществами двух стран.