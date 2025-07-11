Лавров передал Рубио подборку фраз Зеленского о русских

Вторая личная встреча Лаврова и Рубио после февральской консультации США и РФ в Эр-Риаде прошла 10 июля на полях саммита АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Она заняла около 50 минут. Рубио после встречи выразил недовольство тем, что в процессе урегулирования конфликта на Украине не наблюдается прогресса, но отметил, что разговор с главой российского ведомства был откровенным и важным.