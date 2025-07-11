В Турции заявили о завершении первого этапа разоружения РПК на севере Ирака
Первый этап процесса разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) завершен в иракском городе Сулеймание. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что вооруженные группы начали покидать регион.
Разоружение проходит в рамках правительственной инициативы «Турция без террора», которую поддерживает союзник президента Реджепа Тайипа Эрдогана – лидер националистического движения Девлет Бахчели. Ключевую роль в запуске процесса сыграл основатель РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок на острове Имралы. Он провел переговоры с представителями прокурдской парламентской партии DEM и записал видеообращения с призывом к своим сторонникам сложить оружие и самораспуститься.
Власти Турции рассчитывают, что инициатива положит конец десятилетиям вооруженного конфликта. Завершить весь процесс планируется в течение 3–4 месяцев под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап будет фиксироваться и контролироваться, оружие будет уничтожаться на специально оборудованных площадках без возможности его вывоза за пределы страны.
В парламенте Турции, в свою очередь, готовятся создать комиссию по юридическому оформлению процедуры мирного урегулирования и полного разоружения РПК.
На внеочередном съезде представители организации пришли к тому, что РПК выполнила свою историческую миссию. Они считают, что партия разрушила политику уничтожения курдов, а также вывела вопрос народа на этап урегулирования демократическими и политическими методами.