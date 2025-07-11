В Турции заявили о завершении первого этапа разоружения РПК на севере Ирака

Власти Турции рассчитывают, что инициатива положит конец десятилетиям вооруженного конфликта. Завершить весь процесс планируется в течение 3–4 месяцев под наблюдением Национальной разведывательной организации (MİT) и турецких вооруженных сил. Каждый этап будет фиксироваться и контролироваться, оружие будет уничтожаться на специально оборудованных площадках без возможности его вывоза за пределы страны.