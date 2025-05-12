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«Рабочая партия Курдистана» заявила о самороспуске

Ведомости

Признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» (РПК) заявила о самороспуске и переходе к демократическим методам борьбы. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.

На внеочередном съезде представители организации пришли к тому, что РПК выполнила свою историческую миссию. Они считают, что партия разрушила политику уничтожения курдов, а также вывела вопрос народа на этап урегулирования демократическими и политическими методами.

В связи с этим съезд постановил распустить организацию. Предполагается, что такое решение обеспечит прочную основу для постоянного мира и демократического решения.

В итоговом коммюнике съезда партии говорится, что на данном этапе важно, чтобы парламент Турции «сыграл свою историческую роль». РПК призвала демократическую общественность расширять международную солидарность в рамках теории современной демократии.

27 февраля находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. В своем заявлении лидер РПК заявляет, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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