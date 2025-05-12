«Рабочая партия Курдистана» заявила о самороспуске
Признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» (РПК) заявила о самороспуске и переходе к демократическим методам борьбы. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw.
На внеочередном съезде представители организации пришли к тому, что РПК выполнила свою историческую миссию. Они считают, что партия разрушила политику уничтожения курдов, а также вывела вопрос народа на этап урегулирования демократическими и политическими методами.
В связи с этим съезд постановил распустить организацию. Предполагается, что такое решение обеспечит прочную основу для постоянного мира и демократического решения.
В итоговом коммюнике съезда партии говорится, что на данном этапе важно, чтобы парламент Турции «сыграл свою историческую роль». РПК призвала демократическую общественность расширять международную солидарность в рамках теории современной демократии.
27 февраля находящийся в заключении лидер РПК Абдулла Оджалан призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. В своем заявлении лидер РПК заявляет, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.