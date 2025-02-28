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Призыв Оджалана к курдам не относится к «Сирийским демократическим силам»

Ведомости

Обращение лидера Рабочей партии Курдистана (РПК, считается террористической в Турции) Абдуллы Оджалана с призывом остановить сопротивление не относится к курдскому военному альянсу «Сирийские демократические силы» (СДС). Об этом заявил глава организации Мазлум Абди, пишет Independent Turkish.

Абди в своем обращении сообщил, что в СДС ожидали заявление Оджалана и оценивают его положительно: «Потому что это вопрос мира».

«Призыв Оджалана адресован непосредственно РПК, он направлен на партизан РПК сложить оружие. Он не адресован напрямую нашему региону или нашим силам», – уточнил Абди. Он отмечает, что лидер РПК направлял письмо СДС и в нем напрямую не упоминаются «Сирийские демократические силы».

Лидер левой курдской партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим заявил, что согласен с заявлением Оджалана и партия готова действовать как политическая группа, если ей позволят.

27 февраля находящийся в заключении лидер РПК Оджалан призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. В своем заявлении лидер РПК заявляет, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.

Представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер говорил «Ведомостям», что сирийские курды надеются, что заявление Оджалана станет стимулом для начала переговоров с Турцией, поспособствует снижению напряженности в регионе и остановит боевые действия на северо-востоке Сирии. Призыв также является «хорошим знаком для установления мира» с Анкарой, которая считает любые формирования сирийских курдов «филиалом РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». Сакер заявил, что «Сирийский демократический совет» неоднократно отрицал организационную связь с РПК, но Турция продолжает использовать это обвинение как предлог для атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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