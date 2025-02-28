Призыв Оджалана к курдам не относится к «Сирийским демократическим силам»

Представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер говорил «Ведомостям», что сирийские курды надеются, что заявление Оджалана станет стимулом для начала переговоров с Турцией, поспособствует снижению напряженности в регионе и остановит боевые действия на северо-востоке Сирии. Призыв также является «хорошим знаком для установления мира» с Анкарой, которая считает любые формирования сирийских курдов «филиалом РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». Сакер заявил, что «Сирийский демократический совет» неоднократно отрицал организационную связь с РПК, но Турция продолжает использовать это обвинение как предлог для атак.