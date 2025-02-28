Призыв Оджалана к курдам не относится к «Сирийским демократическим силам»
Обращение лидера Рабочей партии Курдистана (РПК, считается террористической в Турции) Абдуллы Оджалана с призывом остановить сопротивление не относится к курдскому военному альянсу «Сирийские демократические силы» (СДС). Об этом заявил глава организации Мазлум Абди, пишет Independent Turkish.
Абди в своем обращении сообщил, что в СДС ожидали заявление Оджалана и оценивают его положительно: «Потому что это вопрос мира».
«Призыв Оджалана адресован непосредственно РПК, он направлен на партизан РПК сложить оружие. Он не адресован напрямую нашему региону или нашим силам», – уточнил Абди. Он отмечает, что лидер РПК направлял письмо СДС и в нем напрямую не упоминаются «Сирийские демократические силы».
Лидер левой курдской партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим заявил, что согласен с заявлением Оджалана и партия готова действовать как политическая группа, если ей позволят.
27 февраля находящийся в заключении лидер РПК Оджалан призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. В своем заявлении лидер РПК заявляет, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.
Представитель «Сирийского демократического совета» в США Бассам Сакер говорил «Ведомостям», что сирийские курды надеются, что заявление Оджалана станет стимулом для начала переговоров с Турцией, поспособствует снижению напряженности в регионе и остановит боевые действия на северо-востоке Сирии. Призыв также является «хорошим знаком для установления мира» с Анкарой, которая считает любые формирования сирийских курдов «филиалом РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)». Сакер заявил, что «Сирийский демократический совет» неоднократно отрицал организационную связь с РПК, но Турция продолжает использовать это обвинение как предлог для атак.