Лидер Рабочей партии Курдистана призвал своих сторонников сложить оружие
Находящийся в заключении лидер Рабочей партии Курдистана (РПК, считается террористической в Турции) Абдулла Оджалан призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. Обращение Оджалана представили члены прокурдской левой Партии народного равенства и демократии (DEM).
Призыв Оджалана связан с достижением договоренностей с турецкими властями. В своем заявлении лидер РПК заявляет, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.
«Все группы [связанные с РПК] должны сложить оружие, а РПК должна распуститься», – следует из обращения.
В октябре 2024 г. лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал Оджалана объявить о роспуске РПК в обмен на политические реформы и возможную свободу для лидера курдской партии. Турецкие националисты ранее выступали против соглашений с курдами.
Заявление Оджалана прозвучало и на фоне смены режима в соседней Сирии в декабре 2024 г., на севере которой также проживают курды. 8 января этого года газета Hurriyet сообщила, что Турция и Сирия могут провести крупную военную операцию против РПК, если Запад, поддерживающий курдов, выдвинет «новые требования». В декабре 2024 г., после падения власти Башара Асада в Сирии, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в «рассадник терроризма», а борьба с РПК должна продолжиться.
Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 г. После военного переворота в Турции 1980 г. почти все руководство партии было арестовано. Оджалан и некоторые из его соратников нашли убежище в Сирии. В 1999 г. Оджалан был пойман турецкими спецслужбами в Кении. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 г. отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. РПК борется за политические права курдов в Tурции и создание курдской aвтономии в составе этой страны. Против этого возражают официальные власти Турции, деятельность партии в стране запрещена.