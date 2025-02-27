Лидер Рабочей партии Курдистана призвал своих сторонников сложить оружие

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 г. После военного переворота в Турции 1980 г. почти все руководство партии было арестовано. Оджалан и некоторые из его соратников нашли убежище в Сирии. В 1999 г. Оджалан был пойман турецкими спецслужбами в Кении. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 г. отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. РПК борется за политические права курдов в Tурции и создание курдской aвтономии в составе этой страны. Против этого возражают официальные власти Турции, деятельность партии в стране запрещена.