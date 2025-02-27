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Лидер Рабочей партии Курдистана призвал своих сторонников сложить оружие

Ведомости

Находящийся в заключении лидер Рабочей партии Курдистана (РПК, считается террористической в Турции) Абдулла Оджалан призвал своих сторонников прекратить борьбу и сложить оружие. Обращение Оджалана представили члены прокурдской левой Партии народного равенства и демократии (DEM).

Призыв Оджалана связан с достижением договоренностей с турецкими властями. В своем заявлении лидер РПК заявляет, что начавшаяся почти 50 лет назад борьба курдов за свои права и идентичность сегодня неактуальна. Это связано с демократическими шагами, предпринятыми турецким правительством с 2014 г. по вопросам курдского меньшинства.

«Все группы [связанные с РПК] должны сложить оружие, а РПК должна распуститься», – следует из обращения.

В октябре 2024 г. лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели призвал Оджалана объявить о роспуске РПК в обмен на политические реформы и возможную свободу для лидера курдской партии. Турецкие националисты ранее выступали против соглашений с курдами.

Заявление Оджалана прозвучало и на фоне смены режима в соседней Сирии в декабре 2024 г., на севере которой также проживают курды. 8 января этого года газета Hurriyet сообщила, что Турция и Сирия могут провести крупную военную операцию против РПК, если Запад, поддерживающий курдов, выдвинет «новые требования». В декабре 2024 г., после падения власти Башара Асада в Сирии, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в «рассадник терроризма», а борьба с РПК должна продолжиться.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 г. После военного переворота в Турции 1980 г. почти все руководство партии было арестовано. Оджалан и некоторые из его соратников нашли убежище в Сирии. В 1999 г. Оджалан был пойман турецкими спецслужбами в Кении. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 г. отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы. РПК борется за политические права курдов в Tурции и создание курдской aвтономии в составе этой страны. Против этого возражают официальные власти Турции, деятельность партии в стране запрещена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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