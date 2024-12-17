Эрдоган заявил о продолжении борьбы с деятельностью РПК и ИГ в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в «рассадник терроризма», а борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК; запрещена в Турции) и ИГ («Исламское государство»;
По словам турецкого лидера, борьба как с ИГ, так и с РПК и аффилированными с ней организациями была одним из главных вопросов, которые обсуждались на встрече. 16 декабря в российском МИДе заявили, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы. МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.
8 декабря вооруженная оппозиция, являющаяся объединением сирийских группировок, свергла правительство Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Семья Асадов правила страной с 1970 г.
Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани все еще находится в американском списке особо опасных и разыскиваемых террористов. Несмотря на это, американский телеканал CNN 6 декабря опубликовал интервью с аль-Джулани, в котором тот назвал целью идущих боевых действий свержение президента Асада и его правительства.