Эрдоган заявил о продолжении борьбы с деятельностью РПК и ИГ в Сирии

По словам турецкого лидера, борьба как с ИГ, так и с РПК и аффилированными с ней организациями была одним из главных вопросов, которые обсуждались на встрече. 16 декабря в российском МИДе заявили, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы. МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.