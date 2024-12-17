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Эрдоган заявил о продолжении борьбы с деятельностью РПК и ИГ в Сирии

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в «рассадник терроризма», а борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК; запрещена в Турции) и ИГ («Исламское государство»; организация признана террористической и запрещена в РФ) должна продолжиться. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся в Анкаре, передает ТАСС.

По словам турецкого лидера, борьба как с ИГ, так и с РПК и аффилированными с ней организациями была одним из главных вопросов, которые обсуждались на встрече. 16 декабря в российском МИДе заявили, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы. МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.

8 декабря вооруженная оппозиция, являющаяся объединением сирийских группировок, свергла правительство Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Семья Асадов правила страной с 1970 г.

Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани все еще находится в американском списке особо опасных и разыскиваемых террористов. Несмотря на это, американский телеканал CNN 6 декабря опубликовал интервью с аль-Джулани, в котором тот назвал целью идущих боевых действий свержение президента Асада и его правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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