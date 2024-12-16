МИД: будущее Сирии должны определять сами сирийцы

«Для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы. Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться», – говорится в сообщении.