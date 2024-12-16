МИД: будущее Сирии должны определять сами сирийцы
Россия считает важным, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. Это следует из заявления МИД России.
«Для России важно, чтобы будущее САР определяли сами сирийцы. Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться», – говорится в сообщении.
МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.
Российское внешнеполитическое ведомство также отметило, что лидер исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа (военный псевдоним – Мухаммад аль-Джулани) заявил о необходимости после «революционной смены власти» быстро уйти от «инструментов мятежа» и «с учетом ошибок прошлого начать строить государство».
8 декабря вооруженная оппозиция, являющаяся объединением сирийских группировок, свергла правительство Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Семья Асадов правила страной с 1970 г.
Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани все еще находится в американском списке особо опасных и разыскиваемых террористов. Несмотря на это, американский телеканал CNN 6 декабря опубликовал интервью с аль-Джулани, в котором тот назвал целью идущих боевых действий свержение президента Асада и его правительства.