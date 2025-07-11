Песков: Россия будет твердо отстаивать интересы в Арктике
РФ твердо настроена отстаивать свои интересы в Арктике, учитывая «энергичные поползновения» со стороны других стран. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
10 июня минобороны Франции опубликовало стратегию по Арктике. В документе говорится, что Париж планирует укрепить свое военно-политическое присутствие в регионе и увеличить оборонный потенциал для действий в арктической зоне.
Представитель Кремля, комментируя ситуацию, отметил, что в Арктике не надо сражаться. По его словам, это должна быть территория сотрудничества.
«Россия, будучи арктической державой, имеющей в Арктике свои естественные интересы, продолжает осваивать эти пространства арктические, взаимодействует со многими странами мира в этой области и будет продолжать дальше», – пояснил Песков.