Песков: в Европе готовы коверкать историческую память ради своих интересов
Европейские политики готовы коверкать историческую память в угоду сиюминутным интересам. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это не поможет им в будущем. Однозначно», – добавил он.
Так Песков ответил на вопрос о том, что президент Украины Владимир Зеленский не слышал об убийствах поляков на Западной Украине. Президент Польши в разговоре с украинским лидером тогда же заявил, что Варшава не намерена требовать компенсации и международного признания Волынской резни геноцидом.
Дуда подписал закон о дне памяти жертв геноцида, совершенного националистическими украинскими организациями ОУН и УПА (организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ) 2 июля. «Целью закона является установление нового национального праздника – Национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного “Организацией украинских националистов” (ОУН) и “Украинской повстанческой армией” (УПА) на восточных территориях Второй Польской Республики», – говорится в соответствующем документе.
В 2016 г. парламент Польши признал «Волынскую резню» геноцидом по отношению к полякам, евреям, армянам, чехам, а также представителям других национальных меньшинств. В постановлении указывалось, что память жертв преступлений, совершенных в 1940-х гг. украинскими националистами, до сих пор не была должным образом увековечена, а массовые убийства не были названы геноцидом. Той же инициативой 11 июля признали Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА.
«Волынская резня» – массовые убийства в 1943 г. украинскими националистами поляков на Волыни, которая до сентября 1939 г. входила в состав Польши. 11 июля 1943 г. националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Жертвами атаки, по разным оценками, стали от 36 000 до 100 000 человек.