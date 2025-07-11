Песков: в Европе готовы коверкать историческую память ради своих интересов

В 2016 г. парламент Польши признал «Волынскую резню» геноцидом по отношению к полякам, евреям, армянам, чехам, а также представителям других национальных меньшинств. В постановлении указывалось, что память жертв преступлений, совершенных в 1940-х гг. украинскими националистами, до сих пор не была должным образом увековечена, а массовые убийства не были названы геноцидом. Той же инициативой 11 июля признали Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА.