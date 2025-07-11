Киев выделит $6,2 млн на систему перехвата российских дронов

Власти также планируют открыть центр по подготовке операторов беспилотников-перехватчиков, а также развернуть дополнительные мобильные подразделения в Киеве и пригородах. Дополнительное финансирование системы перехвата может быть обеспечено за счет внебюджетных источников, однако детали пока не раскрываются, отмечает Reuters.



10 июля Reuters писал о том, что президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядится направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий. По данным агентства, речь идет о поставках вооружений из американских военных резервов на сумму до $300 млн. В рамках президентского указа могут быть переданы как оборонительные системы, в том числе ракеты Patriot, так и наступательное вооружение средней дальности. Окончательный состав пакета еще обсуждается, ключевое совещание намечено на 17 июля.