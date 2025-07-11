Глава разведки Украины допустил прекращение огня «задолго до конца года»
Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает реалистичным добиться прекращения огня в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
«Реалистично ли это сделать – да. Сложно ли это – нет. Для этого нужно как минимум три стороны – Украина, Россия и США. И мы добьемся этого», – заявил Буданов.
Российско-украинские переговоры стартовали впервые за три года в мае 2025 г. Первая встреча прошла 16 мая, вторая – 2 июня. В ходе последней была достигнута договоренность об обмене тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Также Москва согласилась передать Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 11 июля говорил, что процесс подготовки к следующему раунду переговоров продолжается, российская сторона ожидает от Украины предложений по срокам.