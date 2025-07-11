Министр иммиграции Греции пообещал сделать хуже еду для мигрантов
Министерство миграции и убежища Греции не является отелем. Об этом заявил министр иммиграции Греции Танос Плеврис, передает портал Euractiv.
«Я попросил пересмотреть меню, предоставляемое в лагерях, которое сейчас оформлено в гостиничном стиле. Наше министерство – не отель», – подчеркнул Плеврис.
В апреле министр по вопросам миграции и предоставления убежища Макис Воридис объявил, что правительство Греции ужесточит миграционное законодательство и нелегальные мигранты не смогут находиться в стране более 18 месяцев. Подготовленный законопроект развивает систему высылки нелегалов. До этого момента мигранты будут находиться под стражей.