Министр иммиграции Греции пообещал сделать хуже еду для мигрантов

В апреле министр по вопросам миграции и предоставления убежища Макис Воридис объявил, что правительство Греции ужесточит миграционное законодательство и нелегальные мигранты не смогут находиться в стране более 18 месяцев. Подготовленный законопроект развивает систему высылки нелегалов. До этого момента мигранты будут находиться под стражей.