Степашин предупредил Мерца о последствиях в случае поставок Киеву Taurus
Германии следует подумать над решением о поставках Украине крылатых ракет Taurus, в России знают, где находятся предприятия по производству этих вооружений, заявил «РИА Новости» бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Экс-премьер РФ выразил надежду, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «услышит» Москву. По его словам, поставка Берлином Киеву дальнобойных ракет и удары ими вглубь России будут расцениваться как включение Германии в «активные боевые действия против нашей страны». Степашин подчеркнул, что для ФРГ в таком случае возникнут последствия.
«Мы знаем, где находятся предприятия, на которых производят эти ракеты. Пускай думают», – сказал он.
26 мая Мерц сообщил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В интервью телеканалу ZDF он также допустил возможность поставок Украине крылатых ракет Taurus. 1 июля Мерц заявлял, что Германия не станет конфликтующей стороной на Украине. При этом он не исключил, что военные ВСУ будут обучаться обращению с Taurus.