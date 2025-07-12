Степашин предупредил Мерца о последствиях в случае поставок Киеву Taurus

26 мая Мерц сообщил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В интервью телеканалу ZDF он также допустил возможность поставок Украине крылатых ракет Taurus. 1 июля Мерц заявлял, что Германия не станет конфликтующей стороной на Украине. При этом он не исключил, что военные ВСУ будут обучаться обращению с Taurus.