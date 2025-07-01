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Мерц: ФРГ не станет стороной конфликта на Украине

Ведомости

Германия не станет конфликтующей стороной на Украине, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС. При этом он не исключил, что военные ВСУ будут обучаться обращению с Taurus. Этот вопрос он обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским.

1 июля немецкая газета Die Welt писала, что правительство Германии подписало контракт, который подразумевает финансирование производства более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. По данным издания, в ближайшие месяцы страна будет использовать дроны АН-196, в которых содержится до 50 кг взрывчатки. Их дальность действия составляет около 1200 км.

30 июня глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль посетил Киев и там заявил, что Украине необходимо нарастить свои возможности по производству вооружения, чтобы укрепить переговорные позиции в конфликте с Россией. Он назвал это причиной, по которой Германия намерена создавать со страной «совместные проекты».

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