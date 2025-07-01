Мерц: ФРГ не станет стороной конфликта на Украине

30 июня глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль посетил Киев и там заявил, что Украине необходимо нарастить свои возможности по производству вооружения, чтобы укрепить переговорные позиции в конфликте с Россией. Он назвал это причиной, по которой Германия намерена создавать со страной «совместные проекты».