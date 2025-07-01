Welt: Германия профинансирует производство более 500 БПЛА для Украины

30 июня газета Financial Times писала, что в случае отсутствия масштабной внешней поддержки вооружениями украинская армия может столкнуться с серьезными трудностями уже к осени. Россия при этом сохраняет возможность поддерживать интенсивность боевых действий в течение 2026 г., а полное истощение ресурсов на Украине может наступить в ближайшие шесть месяцев.