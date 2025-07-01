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Welt: Германия профинансирует производство более 500 БПЛА для Украины

Ведомости

Правительство ФРГ подписало контракт, исходя из условий которого страна профинансирует более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их дальность действия достигает 1200 км, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, в контракте указаны дроны АН-196, в которых содержится до 50 кг взрывчатки. Они будут доступны для использования вооруженными силами Украины (ВСУ) уже в ближайшие месяцы.

30 июня министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль во время визита в Киев сказал, что Германия намерена оказать Украине помощь в наращивании производства вооружения, чтобы страна могла укрепить переговорные позиции в процессе урегулирования конфликта с Россией.

30 июня газета Financial Times писала, что в случае отсутствия масштабной внешней поддержки вооружениями украинская армия может столкнуться с серьезными трудностями уже к осени. Россия при этом сохраняет возможность поддерживать интенсивность боевых действий в течение 2026 г., а полное истощение ресурсов на Украине может наступить в ближайшие шесть месяцев.

27 июня президент США Дональд Трамп допустил, что может отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. До этого он уже заявлял, что рассматривает такую возможность.

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