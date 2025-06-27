Трамп допустил отправку ракет для систем Patriot на Украину

Также 25 июня Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что намерен провести очередной телефонный разговор с российским главой. При этом Трамп указал, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложным. По его словам, есть «проблемы» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также президент США заметил, что общение с Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.