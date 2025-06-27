Трамп допустил отправку ракет для систем Patriot на Украину
Президент США Дональд Трамп допустил, что его страна может отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность или уже принял решение отправить ракеты для Patriot на Украину, Трамп ответил: «Я могу».
25 мая Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант поставки Украине дополнительных комплексов ПВО Patriot.
Также 25 июня Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что намерен провести очередной телефонный разговор с российским главой. При этом Трамп указал, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложным. По его словам, есть «проблемы» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также президент США заметил, что общение с Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.
Тогда Трамп в рамках саммита НАТО провел переговоры с Зеленским. Он сообщил, что стороны не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. Трамп добавил, что вынес из этой встречи, что президент Украины хотел бы завершить боевые действия в стране. По мнению американского президента, сейчас для этого самое подходящее время.