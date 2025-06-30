Глава МИД ФРГ заявил о намерении помочь Украине ускорить производство оружия
Германия стремится помочь Украине нарастить производство вооружения, для того чтобы укрепить свои переговорные позиции в процессе урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль во время визита в Киев, передает Associated Press (AP).
«Мы хотим создавать совместные проекты - так, чтобы Украина сама могла производить быстрее и больше для собственной обороны, потому что ее потребности огромны», - сказал он. Глава ведомства назвал военное сотрудничество двух стран «козырем», с помощью которого не только Украина, но и Германия может получить выгоду.
30 июня стало известно, что Вадефуль приехал в Киев с инаугурационным визитом. Он прибыл на специальном поезде в сопровождении представителей оборонной промышленности Германии. Визит, в ходе которого министр пообещал Украине постоянную военную помощь, был необъявленным в целях безопасности.
30 мая Вадефуль заявлял, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. По мнению немецкого министра, российская экономика стала военной и теперь Москва угрожает Берлину.