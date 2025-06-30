Глава МИД ФРГ заявил о намерении помочь Украине ускорить производство оружия

«Мы хотим создавать совместные проекты - так, чтобы Украина сама могла производить быстрее и больше для собственной обороны, потому что ее потребности огромны», - сказал он. Глава ведомства назвал военное сотрудничество двух стран «козырем», с помощью которого не только Украина, но и Германия может получить выгоду.