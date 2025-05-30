Газета
Телеграм
Главная / Политика /

МИД ФРГ: Германия больше не находится в ситуации «явного мира» с Россией

Ведомости

Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung.

Министра спросили, находится ли Германия в состоянии гибридной войны с Россией.

«Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим», – подчеркнул Вадефуль.

По его словам, Россия перешла на военную экономику. Глава МИД ФРГ считает, что Москва угрожает Берлину. Касательно конфликта на Украине, Вадефуль указал, что, на его взгляд, с самого начала было ясно, что кризис закончится переговорным решением. Он отметил важность того, чтобы в переговорах с Россией Украина принимала решения самостоятельно, а не это делали другие страны без ее участия.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. В интервью телеканалу ZDF он допустил возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ. Он заметил, что после некоторых заявлений РФ немецким властям «стало страшно». Этим Картаполов объяснил заявление о том, что ФРГ будет помогать производить ракеты на украинской территории.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных