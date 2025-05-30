МИД ФРГ: Германия больше не находится в ситуации «явного мира» с Россией
Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль в интервью Süddeutsche Zeitung.
Министра спросили, находится ли Германия в состоянии гибридной войны с Россией.
«Я бы избегал термина «война», но мы больше не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим», – подчеркнул Вадефуль.
По его словам, Россия перешла на военную экономику. Глава МИД ФРГ считает, что Москва угрожает Берлину. Касательно конфликта на Украине, Вадефуль указал, что, на его взгляд, с самого начала было ясно, что кризис закончится переговорным решением. Он отметил важность того, чтобы в переговорах с Россией Украина принимала решения самостоятельно, а не это делали другие страны без ее участия.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предупредил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ. Он заметил, что после некоторых заявлений РФ немецким властям «стало страшно». Этим Картаполов объяснил заявление о том, что ФРГ будет помогать производить ракеты на украинской территории.