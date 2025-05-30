МИД ФРГ: Германия больше не находится в ситуации «явного мира» с Россией

По его словам, Россия перешла на военную экономику. Глава МИД ФРГ считает, что Москва угрожает Берлину. Касательно конфликта на Украине, Вадефуль указал, что, на его взгляд, с самого начала было ясно, что кризис закончится переговорным решением. Он отметил важность того, чтобы в переговорах с Россией Украина принимала решения самостоятельно, а не это делали другие страны без ее участия.