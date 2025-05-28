Министр обороны Германии пообещал Украине военную помощь в размере 5 млрд евро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Он отметил, что объявление Берлина прозвучало на фоне старта мирных переговоров России и Украины, тогда как сам мирный процесс находится в совсем хрупком состоянии.