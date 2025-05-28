Министр обороны Германии пообещал Украине военную помощь в размере 5 млрд евро

Министр обороны Германии пообещал Украине военную помощь в размере 5 млрд евроБерлин и Киев подписали соглашение о дальнобойном оружии
Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом, уточнил министр обороны Борис Писториус. Министр обороны подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью.
28 мая в Германии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Умеров. Поездка проходит через два дня после объявления канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия.
Канцлер ФРГ Мерц объявил 26 мая о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Одними из таких, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Он отметил, что объявление Берлина прозвучало на фоне старта мирных переговоров России и Украины, тогда как сам мирный процесс находится в совсем хрупком состоянии.
Bild со ссылкой на источники писал, что ФРГ рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом утверждается, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут.