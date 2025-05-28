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Министр обороны Германии пообещал Украине военную помощь в размере 5 млрд евро

Берлин и Киев подписали соглашение о дальнобойном оружии
Ведомости

Германия направит Украине военную помощь в размере 5 млрд евро. Об этом объявили в минобороны ФРГ.

Пакет военной помощи будет финансироваться за счет средств, уже одобренных бундестагом, уточнил министр обороны Борис Писториус. Министр обороны подписал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также был заключен контракт между Украиной и германской оборонной промышленностью.

28 мая в Германии с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны страны Умеров. Поездка проходит через два дня после объявления канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия.

Канцлер ФРГ Мерц объявил 26 мая о снятии ограничений на поставку дальнобойного оружия Украине. Одними из таких, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев. Он отметил, что объявление Берлина прозвучало на фоне старта мирных переговоров России и Украины, тогда как сам мирный процесс находится в совсем хрупком состоянии.

Bild со ссылкой на источники писал, что ФРГ рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом утверждается, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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