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Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приехал в Киев с инаугурационным визитом, сообщает T-online.

Вадефуль прибыл в столицу Украины на специальном поезде в сопровождении представителей оборонной промышленности Германии. Уточняется, что о его визите не сообщалось заранее из соображений безопасности.

Министр пообещал Украине постоянную немецкую военную помощь.

«Свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей нашей внешней политики и политики безопасности», – заявил он.

По словам Вадефуля, Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя – с помощью современной ПВО и другого оружия, а также с помощью гуманитарной и экономической помощи». В ходе визита предполагаются переговоры на высоком уровне между представителями бизнеса и с «украинскими лицами, принимающими решения».

30 мая Вадефуль заявлял, что Германия больше не находится в ситуации «явного мира» в отношениях с Россией. По мнению немецкого министра, Москва угрожает Берлину.

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