Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев

По словам Вадефуля, Берлин «будет твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя – с помощью современной ПВО и другого оружия, а также с помощью гуманитарной и экономической помощи». В ходе визита предполагаются переговоры на высоком уровне между представителями бизнеса и с «украинскими лицами, принимающими решения».