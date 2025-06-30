FT: ситуация на Украине может стать критической без новых поставок оружия

На фоне усилившихся ударов по Киеву и другим крупным городам, а также потерь личного состава украинская сторона все чаще поднимает вопрос прекращения огня. Если ранее подобные инициативы воспринимались как признак слабости, то сейчас, по данным источников издания, они все чаще звучат на закрытых переговорах с западными партнерами. При этом европейские политики, по информации FT, скептически относятся к возможности мирных договоренностей с Москвой.