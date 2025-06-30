FT: ситуация на Украине может стать критической без новых поставок оружия
Обстановка на линии соприкосновения на Украине вызывает растущую тревогу у западных союзников Киева. Как сообщает Financial Times, в случае отсутствия масштабной внешней поддержки вооружениями украинская армия может столкнуться с серьезными трудностями уже к осени.
По оценке западных военных экспертов, как украинские, так и российские силы подходят к порогу истощения ресурсов, однако Россия сохраняет возможность поддерживать интенсивность боевых действий в течение следующего года, в то время как Украина может оказаться в крайне уязвимом положении в ближайшие шесть месяцев.
На фоне усилившихся ударов по Киеву и другим крупным городам, а также потерь личного состава украинская сторона все чаще поднимает вопрос прекращения огня. Если ранее подобные инициативы воспринимались как признак слабости, то сейчас, по данным источников издания, они все чаще звучат на закрытых переговорах с западными партнерами. При этом европейские политики, по информации FT, скептически относятся к возможности мирных договоренностей с Москвой.
Несмотря на позитивный характер встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, вопрос о дальнейших поставках систем ПВО Patriot и ракет HIMARS остается открытым. Американский лидер воздержался от конкретных обещаний, что сохраняет неопределенность в вопросе дальнейшей помощи.
Тем временем западные аналитики отмечают, что демографическое преимущество России, а также значительные ресурсы могут сыграть решающую роль в дальнейшем развитии конфликта. В то же время Украина, несмотря на поддержку союзников, сталкивается с внутренними ограничениями, прежде всего – в численности личного состава и морально-психологическом напряжении в обществе.
27 июня Трамп допустил, что его страна может отправить на Украину ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.