Путин рассказал об отказе общаться в 90-е с американцем, нахамившим пограничнику
Президент России Владимир Путин рассказал о случае во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в 90-е годы, когда он отказался встречаться с американцем, который нахамил российскому пограничнику. Об этом инциденте главу государства спросил журналист Павел Зарубин.
Путин подтвердил, что такой «незначительный» эпизод действительно был.
«Какая-то делегация действительно приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо», – сказал президент.
По его словам, «человек в погонах» во время исполнения своих служебных обязанностей представляет государство, и если человек относится к нему с пренебрежением, то это означает, что он относиться так и к государству. Путин добавил, что российская сторона тогда не отказалась принимать делегацию США, но сам президент с ними не общался.