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Путин рассказал об отказе общаться в 90-е с американцем, нахамившим пограничнику

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Президент России Владимир Путин рассказал о случае во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в 90-е годы, когда он отказался встречаться с американцем, который нахамил российскому пограничнику. Об этом инциденте главу государства спросил журналист Павел Зарубин. 

Путин подтвердил, что такой  «незначительный» эпизод действительно был. 

«Какая-то делегация действительно приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо», – сказал президент. 

По его словам, «человек в погонах» во время исполнения своих служебных обязанностей представляет государство, и если человек относится к нему с пренебрежением, то это означает, что он относиться так и к государству. Путин добавил, что российская сторона тогда не отказалась принимать делегацию США, но сам президент с ними не общался.

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