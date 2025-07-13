Путин рассказал об отказе общаться в 90-е с американцем, нахамившим пограничнику

По его словам, «человек в погонах» во время исполнения своих служебных обязанностей представляет государство, и если человек относится к нему с пренебрежением, то это означает, что он относиться так и к государству. Путин добавил, что российская сторона тогда не отказалась принимать делегацию США, но сам президент с ними не общался.