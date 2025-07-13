ВС России взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в ДНР
Российские военнослужащие в ходе военной спецоперации на Украине установили контроль над населенными пунктами Николаевка и Карла Маркса Донецкой народной республики (ДНР), передает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт Карла Маркса перешел под контроль российских сил в результате действий подразделений группировки войск «Восток», которые продолжали продвижение в глубину обороны противника. Контроль над Николаевкой был установлен в результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр», говорится в сообщении оборонного ведомства.
11 июля стало известно, что российская армия взяла Зеленую Долину в ДНР. Это произошло в результате действий группировки «Запад». До этого, 9 июля, ВС РФ взяли под контроль село Толстой в ДНР в результате действий группировки «Восток». 6 июля Минобороны сообщало о взятии Поддубного.