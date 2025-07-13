ВС России взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в ДНР

11 июля стало известно, что российская армия взяла Зеленую Долину в ДНР. Это произошло в результате действий группировки «Запад». До этого, 9 июля, ВС РФ взяли под контроль село Толстой в ДНР в результате действий группировки «Восток». 6 июля Минобороны сообщало о взятии Поддубного.