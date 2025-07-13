СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали предполагаемых убийц полковника спецслужбы Ивана Воронича, сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным украинской спецслужбы, убийство совершили мужчина и женщина. В пресс-службе СБУ заявили, что подозреваемые оказали сопротивление при задержании, поэтому их ликвидировали.
Поиском подозреваемых руководил глава СБУ Василий Малюк.
10 июля в Киеве застрелили полковника Воронича, занимавшегося диверсиями в России. В него выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. От полученных ранений полковник СБУ скончался на месте. Воронич с ноября 2024 г. занял должность старшего оперативника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций.