СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича

10 июля в Киеве застрелили полковника Воронича, занимавшегося диверсиями в России. В него выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. От полученных ранений полковник СБУ скончался на месте. Воронич с ноября 2024 г. занял должность старшего оперативника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций.