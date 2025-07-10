Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Киеве застрелили полковника СБУ Воронича, занимавшегося диверсиями в РФ

Ведомости

В Киеве неизвестный мужчина около 9:00 мск 10 июля застрелил полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его данным, в Воронича выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. От полученных ранений полковник СБУ скончался на месте.

Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Ведется работа по установлению личности стрелявшего.

Воронич с ноября 2024 г. занял должность старшего оперативника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций. Он ответственен за ряд диверсий на территории России.

14 марта в Одессе убили бывшего главу силового блока одесской ячейки «Правого сектора» активиста Демьяна Ганула. Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул участвовал в столкновениях 2 мая 2014 г., закончившихся пожаром в одесском Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел Украины в тот же день сообщило о задержании подозреваемого в его убийстве.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных