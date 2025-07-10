В Киеве застрелили полковника СБУ Воронича, занимавшегося диверсиями в РФ

14 марта в Одессе убили бывшего главу силового блока одесской ячейки «Правого сектора» активиста Демьяна Ганула. Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул участвовал в столкновениях 2 мая 2014 г., закончившихся пожаром в одесском Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел Украины в тот же день сообщило о задержании подозреваемого в его убийстве.