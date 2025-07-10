В Киеве застрелили полковника СБУ Воронича, занимавшегося диверсиями в РФ
В Киеве неизвестный мужчина около 9:00 мск 10 июля застрелил полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.
По его данным, в Воронича выстрелили пять раз, после чего нападавший скрылся с места преступления. От полученных ранений полковник СБУ скончался на месте.
Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия. Ведется работа по установлению личности стрелявшего.
Воронич с ноября 2024 г. занял должность старшего оперативника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций. Он ответственен за ряд диверсий на территории России.
14 марта в Одессе убили бывшего главу силового блока одесской ячейки «Правого сектора» активиста Демьяна Ганула. Также он был лидером общественной инициативы «Уличный фронт». Ганул участвовал в столкновениях 2 мая 2014 г., закончившихся пожаром в одесском Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел Украины в тот же день сообщило о задержании подозреваемого в его убийстве.