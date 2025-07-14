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WSJ: Хегсет приостановил поставки оружия Киеву после записки своего заместителя

Ведомости

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки американского оружия Украине после того, как получил записку от Элбриджа Колби – замминистра обороны США по политическим вопросам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что в записке Колби, 45-летнего внука бывшего директора Центрального разведывательного управления, говорилось, что запросы Украины на американское оружие могут привести к дальнейшему истощению и без того скудных запасов Пентагона.

1 июля Politico писало, что Пентагон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. 7 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Украине будет направлено дополнительное вооружение, преимущественно оборонительного характера.

13 июля CBS News сообщало, что Трамп рассматривает возможность выделения нового финансирования Украине впервые с момента своего вступления в должность в январе.

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