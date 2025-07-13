CBS: Трамп может выделить Киеву новое финансирование

CBS: Трамп может выделить Киеву новое финансированиеПо мнению источников СМИ, это станет «сигналом» России
Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность выделения нового финансирования Украине впервые с момента своего вступления в должность в январе. Об этом пишет CBS News со ссылкой на дипломатические источники.
Новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России.
Ранее на этой неделе Трамп заявил, что намерен отправить Украине больше оборонительного оружия. Всего за несколько дней до этого его администрация приостановила некоторые поставки оружия – один из чиновников Белого дома назвал этот шаг частью более широкого глобального обзора поставок вооружений.
Источник возможного нового финансирования для Украины неясен. Однако американские чиновники сообщили CBS News, что у Трампа в распоряжении имеются $3,85 млрд, оставшиеся после президентских полномочий Джо Байдена по сокращению финансирования, которые могут быть использованы для отправки американской военной техники на Украину. Бывшие чиновники также сообщили, что у президента есть полномочия конфисковать около $5 млрд из зарубежных российских активов и направить эти средства на Украину, хотя ни он сам, ни Байден этим правом не воспользовались.
На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что «крайне разочарован» телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, а позже предположил, что российские удары по Украине могут побудить его отправить туда больше оружия.