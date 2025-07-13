CBS: Трамп может выделить Киеву новое финансирование

Источник возможного нового финансирования для Украины неясен. Однако американские чиновники сообщили CBS News, что у Трампа в распоряжении имеются $3,85 млрд, оставшиеся после президентских полномочий Джо Байдена по сокращению финансирования, которые могут быть использованы для отправки американской военной техники на Украину. Бывшие чиновники также сообщили, что у президента есть полномочия конфисковать около $5 млрд из зарубежных российских активов и направить эти средства на Украину, хотя ни он сам, ни Байден этим правом не воспользовались.