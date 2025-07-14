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Байден объяснил использование автоподписи для указов о помиловании

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден заявил, что устно одобрил «все помилования и смягчения наказаний». По его словам, указы были подписаны автопером, так как речь шла о большом количестве людей, пишет The New York Times (NYT).

«Я принимал все решения», – заявил Байден.

Издание также утверждает, что экс-лидер США назвал действующего президента Дональда Трампа и других республиканцев «лжецами» за их заявления о том, будто его помощники использовали автоподпись без его разрешения. По данным NYT, Байден устно принимал решения на совещаниях, прежде чем секретарь по административным вопросам Стефани Фельдман пропускала документы о помиловании через устройство для подписания.

В начале июня Трамп поручил провести расследование по поводу возможного сговора с применением автоподписи Байдена в годы его правления. Речь, в частности, о политических документах, для которых использовалась функция автоподписи, включая акты о помиловании, указы президента, меморандумы и др.

В мае Трамп заявлял, что окружение Байдена знало о его проблемах со здоровьем и воспользовалось ими для открытия границ для мигрантов. По словам Трампа, Байден «никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов, форм и размеров могут проникать в нашу страну по желанию».

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