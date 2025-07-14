Байден объяснил использование автоподписи для указов о помиловании

Издание также утверждает, что экс-лидер США назвал действующего президента Дональда Трампа и других республиканцев «лжецами» за их заявления о том, будто его помощники использовали автоподпись без его разрешения. По данным NYT, Байден устно принимал решения на совещаниях, прежде чем секретарь по административным вопросам Стефани Фельдман пропускала документы о помиловании через устройство для подписания.