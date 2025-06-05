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Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил провести расследование по поводу возможного сговора с применением автоподписи экс-главы государства Джо Байдена в годы его правления. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Расследование признано установить, «не вступали ли определенные лица в сговор с целью ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционно использовать полномочия и обязанности президента». В частности, должны быть рассмотрены любые соглашения между помощниками Байдена, «требующие ложных публичных заявлений, преувеличивающих возможности президента».

В документе говорится о необходимости расследовать обстоятельства, связанные с предполагаемым выполнением Байденом своих обязанностей в последние годы его пребывания на посту президента. Речь, в том числе, о политических документах, для которых использовалась функция автоподписи, включая акты о помиловании, указы президента, меморандумы и др.

Указывается, что подавляющее большинство указов Байдена были подписаны с помощью автоподписи.

«Это особенно характерно для указов, принятых во второй половине его президентского срока, когда его когнитивные нарушения, по-видимому, стали еще более очевидными для тех, кто работал с ним в тесном контакте», – говорится в документе.

В мае Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его проблемах со здоровьем и воспользовалось ими для открытия границ для мигрантов. По словам нынешнего президента США, Байден «никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов, форм и размеров могут проникать в нашу страну по желанию».

18 мая стало известно, что Байден болен агрессивной формой рака предстательной железы. По словам экс-президента, он уже начал курс лечения и работает с ведущими онкологами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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