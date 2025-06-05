Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена

В мае Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его проблемах со здоровьем и воспользовалось ими для открытия границ для мигрантов. По словам нынешнего президента США, Байден «никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов, форм и размеров могут проникать в нашу страну по желанию».