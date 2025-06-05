Трамп поручил расследовать ситуацию с автоподписью Байдена
Президент США Дональд Трамп поручил провести расследование по поводу возможного сговора с применением автоподписи экс-главы государства Джо Байдена в годы его правления. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
Расследование признано установить, «не вступали ли определенные лица в сговор с целью ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционно использовать полномочия и обязанности президента». В частности, должны быть рассмотрены любые соглашения между помощниками Байдена, «требующие ложных публичных заявлений, преувеличивающих возможности президента».
В документе говорится о необходимости расследовать обстоятельства, связанные с предполагаемым выполнением Байденом своих обязанностей в последние годы его пребывания на посту президента. Речь, в том числе, о политических документах, для которых использовалась функция автоподписи, включая акты о помиловании, указы президента, меморандумы и др.
Указывается, что подавляющее большинство указов Байдена были подписаны с помощью автоподписи.
«Это особенно характерно для указов, принятых во второй половине его президентского срока, когда его когнитивные нарушения, по-видимому, стали еще более очевидными для тех, кто работал с ним в тесном контакте», – говорится в документе.
В мае Трамп заявил, что окружение Байдена знало о его проблемах со здоровьем и воспользовалось ими для открытия границ для мигрантов. По словам нынешнего президента США, Байден «никогда не говорил об открытых границах, где преступники всех видов, форм и размеров могут проникать в нашу страну по желанию».