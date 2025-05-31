Байден объявил о начале лечения от рака

Критики продолжают сомневаться в состоянии здоровья Байдена, напоминая о его выходе из предвыборной гонки после неудачных дебатов. Представитель Белого дома Каролайн Ливитт ранее обвинила Джилл Байден в сокрытии информации о здоровье мужа. Однако сам экс-президент отвергла эти обвинения и заявила, что не сожалеет о принятых решениях.