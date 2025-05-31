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Байден объявил о начале лечения от рака

Ведомости

Экс-президент США Джо Байден впервые публично высказался после объявления о диагнозе рака простаты, заверив, что справится с болезнью. Во время выступления на мемориальном мероприятии в Делавэре 82-летний политик сообщил, что уже начал курс лечения и работает с ведущими онкологами, пишет The Washington Post.

Байден отметил, что врачи дают оптимистичный прогноз. По его словам, сейчас он проходит медикаментозную терапию, которая продлится шесть недель. Бывший президент подчеркнул, что опухоль не распространилась на другие органы, а костная ткань остается здоровой.

Ранее представители Байдена уточняли, что у него выявлена агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости (индекс Глисона 9 из 10 возможных). Однако заболевание, по данным медиков, хорошо реагирует на гормональную терапию.

Комментируя свое здоровье, Байден также затронул политические темы. Он выразил уверенность, что в случае участия в нынешних выборах смог бы победить Дональда Трампа. Бывший президент заявил, что гордится своими достижениями на посту и готов защищать свое наследие.

Выступление Байдена состоялось в день 10-й годовщины смерти его сына Бо, скончавшегося от рака мозга. Политик признался, что это тяжелый день для семьи, но участие в мемориальном мероприятии помогает справиться с потерей.

Критики продолжают сомневаться в состоянии здоровья Байдена, напоминая о его выходе из предвыборной гонки после неудачных дебатов. Представитель Белого дома Каролайн Ливитт ранее обвинила Джилл Байден в сокрытии информации о здоровье мужа. Однако сам экс-президент отвергла эти обвинения и заявила, что не сожалеет о принятых решениях.

18 мая стало известно, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы.

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в интервью The Washington Free Beacon выразил предположение, что Байдену осталось жить до 1,5 лет. При этом Джексон сказал, что надеется, что врачам удастся эффективно вылечить экс-президента и он «проживет еще много-много лет».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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