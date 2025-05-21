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Экс-врач Белого дома: Байдену осталось жить до 18 месяцев

Ведомости

Бывшему президенту США Джо Байдену осталось жить до 1,5 лет. Об этом заявил врач Белого дома при президентстве Барака Обамы и первом сроке Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в интервью The Washington Free Beacon.

«Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как появились эти сообщения, и общее мнение таково: знаете ли, что [Байден проживет] от 12 до 18 месяцев», – сказал Джексон.

При этом Джексон выразил надежду, что врачам удастся эффективно вылечить экс-президента и он «проживет еще много-много лет».

Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы в мае. Телеканал CNN передавал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания с грустью узнали о диагнозе бывшего президента. Супруги пожелали Байдену быстрого и успешного выздоровления. Байден выразил всем благодарность за слова поддержки, полученные после диагностирования у него болезни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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