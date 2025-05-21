Экс-врач Белого дома: Байдену осталось жить до 18 месяцев
Бывшему президенту США Джо Байдену осталось жить до 1,5 лет. Об этом заявил врач Белого дома при президентстве Барака Обамы и первом сроке Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в интервью The Washington Free Beacon.
«Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как появились эти сообщения, и общее мнение таково: знаете ли, что [Байден проживет] от 12 до 18 месяцев», – сказал Джексон.
При этом Джексон выразил надежду, что врачам удастся эффективно вылечить экс-президента и он «проживет еще много-много лет».
Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы в мае. Телеканал CNN передавал, что метастазы уже проникли в костную ткань, при этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.