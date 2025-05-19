Чем известен 46-й президент США Джо Байден

Чем известен 46-й президент США Джо БайденУ бывшего главы государства диагностирован рак
У 46-го президента США Джо Байдена диагностирован рак предстательной железы, сообщил 19 мая CNN. Биопсия показала высокую степень агрессивности опухоли, уже давшей метастазы в костную ткань. Это делает заболевание неизлечимым, отмечают эксперты телеканала, но появившиеся современенные методы терапии позволяют значительно увеличить качество и продолжительность жизни пациентов.
Джозеф Робинетт (Джо) Байден-младший родился 20 ноября 1942 г. в городке Скрэнтон (штат Пенсильвания) в католической семье выходцев из Ирландии, принадлежавших к рабочему классу, старший из четырех детей. В детстве Байден страдал от сильного заикания, из-за чего подвергался нападкам сверстников, но со временем смог побороть его самостоятельно. В 1953 г. семья переехали в штат Делавэр, где будущий президент учился сначала в школе Святой Елены в Уилмингтоне, а потом – в академии Арчмер в Клеймоне – частной католической школе для юношей.
В 1965 г. Байден окончил юридический факультет Университета Делавэра, а в 1968 г. – юридический колледж Сиракузского университета. В 1966 г. женился на Нилии Хантер, у них родилось трое детей: сыновья Бо (1969) и Хантер (1970), а также дочь Наоми (1971). После учебы Байден был принят в коллегию адвокатов штата Делавэр. Он сначала устроился на работу в корпоративную юридическую фирму, защищающую интересы крупного бизнеса, но вскоре перешел на службу государственным адвокатом в Уилмингтоне. В 1970 г. баллотировался на первую государственную должность, добившись избрания в совет округа Нью-Касл.
Сенатор
Уже в 1972 г., в возрасте 29 лет, Байден был избран в верхнюю палату Конгресса США от штата Дэлавер, став одним из самых молодых американцев-сенаторов в истории. Ему удалось одержать победу над 63-летним республиканцем и экс-губернатором Дэлавера Джеймсом Боггсом, занимавшим сенаторское кресло к тому моменту уже 20 лет. Всего через несколько недель после избрания жена Байдена Нилия и дочь Наоми погибли в ДТП, а сыновья Хантер и Бо получили тяжелые ранения. Байден был приведен к присяге в часовне медицинского центра Уилмингтона вместе с Бо, Хантером и другими членами семьи. В 1977 г. он женился на Джилл Джейкобс, спустя три года у них родилась дочь Эшли.
Байден на протяжении 36 лет (1973-2009) занимал сенаторское кресло, курируя как внутренние, так и международные вопросы. Так, будучи на протяжении 17 лет членом и председателем юридического комитета сената, он добился принятия закона о борьбе с насильственными преступлениями и обеспечении правопорядка 1994 г. (ужесточил наказания, расширял применение смертной казни и увеличивал численность полиции), а также закона о насилии в отношении женщин (предусматривал федеральные наказания за преступления против женщин). Последний закон сам Байден называл «самым большим достижением в области законодательства, которым он гордится».
В 1988 г. Байден впервые баллотировался на пост президента на праймериз Демократической партии, но снял свою кандидатуру до того, как в каком-либо штате состоялись первичные выборы. В том же году ему провели операцию по удалению аневризмы мозга.
Байден также в течение 12 лет был членом и председаталем комитета по международным отношениям, отвечая за формирование внешней политики США и борьбу с терроризмом. В качестве председателя судебного комитета руководил слушаниями по утверждению в должности пяти судей верховного суда страны. В 1991 г. он проголосовал против предоставления президенту Джорджу Бушу-старшему полномочий на ведение войны против Ирака, утверждая, что слишком большая часть бремени антииракской коалиции легла на Соединенные Штаты. После терактов 11 сентября 2001 г. Байден проголосовал за проведение военной кампании в Ираке в 2002 г.
Вице-президент
В 2008 г. Байден вновь баллотировался на пост главы государства на праймериз демократов, но снял свою кандидатуру после неудачных результатов на кокусах в Айове.
Позже в том же году Барак Обама в ходе предвыборной кампании выбрал Байдена в качестве своего вице-президента. В результате он занимал второй пост в стране в 2009-2017 гг. в оба срока Обамы. Будучи вице-президентом, он внедрил закон о восстановлении и реинвестировании в экономику США, консультировал президента по ключевым внешнеполитическим решениям, руководил несколькими инициативами по сокращению насилия в отношении женщин. Он также инициировал в 2016 г. программу Cancer Moonshot («Лунный удар по борьбе с раком»), направленную на увеличение прогресса в профилактике, диагностике и лечении рака. На посту вице-президента Байден выступал за сокращение численности вооруженных сил США, что повлияло на решение Обамы вывести 30 000 военнослужащих из Афганистана к 2012 г. Он также взял на себя ключевую роль в военных и дипломатических отношениях США с Ираком, неоднократно совершав поездки для встреч с лидерами страны.
Байден зарекомендовал себя как один из самых значительных вице-президентов в американской истории, и в 2017 г. Обама наградил его многолетнюю службу Президентской медалью свободы – высшей гражданской награды страны. Байден получил награду с отличием – этой чести прежде удостаивались только папа римский Иоанн Павел II (на престоле в 1978-2005 гг.), 40-й президент Рональд Рейган (был президентом в 1981-1989 гг.) и генерал в отставке Колин Пауэлл, работавший в трех предыдущих администрациях.
В мае 2015 г. сын Байдена Бо, занимавший с 2007 г. должность генерального прокурора штата Дэлавер, скончался от рака мозга в возрасте 46 лет. Осенью этого же года Байден объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США, хотя прежде намекал в нескольких интервью, что рассматривает такую возможность.
46-й президент США
О решении в очередной раз баллотироваться на пост президента Байден объявил в 2019 г., заручившись поддержкой демпартии на летних праймериз 2020 г. Он получил 306 голосов выборщиков, а его соперник от республиканцев Дональд Трамп – 232. За демократа проголосовали 81,2 млн американцев, а за республиканца – 74,2 млн. Байден в январе 2021 г. стал самым пожилым в истории президентом США (на момент инаугурации ему было 78 лет), первым президентом из штата Делавэр и вторым президентом-католиком в истории страны после 35-го президента Джона Кеннеди. Своим вице-президентом Байден выбрал Камалу Харрис, ставшую первой чернокожей женщиной и первым представителем Южной Азии на этом посту.
Первые месяцы пребывания Байдена в Белом доме пришлись на разгар пандемии коронавируса, поэтому усилия администрации были направлены на вакцинацию населения, а также помощь гражданам и бизнесу. В целом за четыре года Байдену удалось увеличить с 12 млн до 25 млн число американцев, имеющих доступ к недорогому медицинскому обслуживанию. Некоторые экономические показатели США превзошли ожидания многих аналитиков, в частности, Байден стал первым президентом, при котором рабочие места создавались в течение каждого месяца пребывания в Белом доме. Безработица снизилась с 8,1% в 2020 г. до 4% в 2024 г., а ВВП страны вырос за этот период с $21,35 трлн в 2020 г. до $29,2 трлн. Отношение госдолга США к ВВП снизилось с 132% до 120,1%.
При этом администрации Байдена не удалось справиться в полной мере с инфляцией: с 1,3% в 2020 г. она выросла до 3% в 2024 г. Средний рейтинг одобрения Байдена во время его срока составил 42%.
После начала спецоперации на Украине Вашингтон объявил о поддержке Киева и начал оказывать ему военную и финансовую помощь. Общая военная поддержка США с 24 февраля 2022 г. по декабрь 2024 г. составила $65,9 млрд, сообщал госдепартамент. По подсчетам Кильского института мировой экономики, общая помощь Соединенных Штатов Украине с 24 февраля 2022 г. по 31 декабря 2024 г. составила 114,15 млрд евро – $122,06 млрд по текущему курсу. Из этой суммы $67,5 млрд приходится на военную помощь, $49,04 млрд – на финансовую, а $3,6 млрд – на гуманитарную.
В сентябре 2023 г. палата представителей начала расследование по делу об импичменте в отношении Байдена из-за утверждений о том, что тот, будучи вице-президентом, использовал свое влияние для получения неправомерной выгоды от деловых отношений его сына Хантера Байдена. В результате в нижней палате с января 2023 г. по май 2024 г. проводились слушания, но на голосование не было вынесено ни одного обвинения.
Попытка переизбрания
Байден повторно баллотировался на пост президента в 2024 г. и, по прогнозам, должен был получить большинство голосов делегатов на съезде демпартии. Но опасения по поводу возраста и состояния здоровья старейшего президента в истории, которые высказывались на протяжении всего времени его пребывания у власти, стали более очевидными после провальных дебатов с Трампом.
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 45 источников в обеих партиях летом 2024 г. писала, что состояние Байдена ухудшается. Еще в 2023 г. в ходе переговоров с республиканцами о повышении госдолга поведение Байдена и его понимание деталей часто менялись. В некоторые дни он свободно общался с присутствующими, в другие – бормотал и полагался на записки, писала газета. Пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт позднее говорила, что СМИ скрывали истинное состояние Байдена.
21 июля Байден снялся с предвыборной гонки в пользу Камалы Харрис. «Я считаю, что в наилучших интересах моей партии и страны, если я уйду в отставку и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока моих полномочий», – написал он в X. На состоявшихся в ноябре выборах Трамп одержал убедительную победу, набрав 312 голосов выборщиков и 77,3 млн голосов избирателей против 226 и 75 млн голосов у Харрис. Сам Байден присоединился к Джеральду Форду, Джимми Картеру и Джорджу Бушу-старшему в списке президентов США, избиравшихся только на один срок в современной истории.
После ухода из Белого дома Байден сначала держался в тени, но постепенно вновь стал появляться на общественно-политической сцене. Так, в мае он вместе со своей женой Джилл Байден снялся в программе ABC «The View», где опроверг предположения о том, что в последний год своего пребывания на посту президента у него наблюдался когнитивный спад. 7 мая Байден в интервью BBC раскритиковал Трампа за его политику в отношении конфликта на Украине.