Чем известен 46-й президент США Джо Байден

Позже в том же году Барак Обама в ходе предвыборной кампании выбрал Байдена в качестве своего вице-президента. В результате он занимал второй пост в стране в 2009-2017 гг. в оба срока Обамы. Будучи вице-президентом, он внедрил закон о восстановлении и реинвестировании в экономику США, консультировал президента по ключевым внешнеполитическим решениям, руководил несколькими инициативами по сокращению насилия в отношении женщин. Он также инициировал в 2016 г. программу Cancer Moonshot («Лунный удар по борьбе с раком»), направленную на увеличение прогресса в профилактике, диагностике и лечении рака. На посту вице-президента Байден выступал за сокращение численности вооруженных сил США, что повлияло на решение Обамы вывести 30 000 военнослужащих из Афганистана к 2012 г. Он также взял на себя ключевую роль в военных и дипломатических отношениях США с Ираком, неоднократно совершав поездки для встреч с лидерами страны.