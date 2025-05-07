Бывший президент США Байден обвинил Трампа в «умиротворении» России

В интервью BBC Байден заявил, что такое умиротворение никогда не удовлетворит Москву. Президент России Владимир Путин, по его мнению, считает Украину частью «матери-России» и «не собирается останавливаться». Экс-президент обеспокоен тем, что «Европа потеряет уверенность в определенности Америки и лидерстве Америки», если страна продолжит умиротворять Россию в ее требованиях о территориях.