Бывший президент США Байден обвинил Трампа в «умиротворении» России
Экс-президент США Джо Байден назвал давление, которое оказывает его преемник Дональд Трамп на президента Украины Владимира Зеленского, формой современного умиротворения, сообщило Reuters.
В интервью BBC Байден заявил, что такое умиротворение никогда не удовлетворит Москву. Президент России Владимир Путин, по его мнению, считает Украину частью «матери-России» и «не собирается останавливаться». Экс-президент обеспокоен тем, что «Европа потеряет уверенность в определенности Америки и лидерстве Америки», если страна продолжит умиротворять Россию в ее требованиях о территориях.
6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об обсуждении условий для прекращения огня на Украине. Среди таких требований – вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов территорией России, безъядерный статус Киева.
Ушаков также уточнил, что Трамп позитивно отреагировал на объявление Путиным трехдневного перемирия во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Путина – это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.