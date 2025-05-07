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Бывший президент США Байден обвинил Трампа в «умиротворении» России

Ведомости

Экс-президент США Джо Байден назвал давление, которое оказывает его преемник Дональд Трамп на президента Украины Владимира Зеленского, формой современного умиротворения, сообщило Reuters.

В интервью BBC Байден заявил, что такое умиротворение никогда не удовлетворит Москву. Президент России Владимир Путин, по его мнению, считает Украину частью «матери-России» и «не собирается останавливаться». Экс-президент обеспокоен тем, что «Европа потеряет уверенность в определенности Америки и лидерстве Америки», если страна продолжит умиротворять Россию в ее требованиях о территориях.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал об обсуждении условий для прекращения огня на Украине. Среди таких требований – вывод украинской армии из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов территорией России, безъядерный статус Киева.

Ушаков также уточнил, что Трамп позитивно отреагировал на объявление Путиным трехдневного перемирия во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Путина – это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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