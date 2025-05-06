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Ушаков рассказал об обсуждении условий для прекращения огня на Украине

Ведомости

Условия для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта на Украине обсуждаются в ходе контактов на различных закрытых уровнях. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, условия, которые президент России Владимир Путин обозначил в июле 2024 г., подробно обсуждались в ходе четырех бесед со спецпредставителем американского главы Стивом Уиткоффом. Ушаков уточнил, что американские коллеги прекрасно знают позицию Россию и представляют, каким образом, если следовать реализации этой позиции, можно прийти к долгосрочному урегулированию на Украине.

«Американцы, естественно, знают о том, что мы уже объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. И, наверное, многие отметили, что вчера президент Трамп позитивно оценил этот шаг российского правительства», – уточнил помощник президента.

В июне 2024 г. Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских военнослужащих из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций и нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Киева.

26 апреля 2025 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин в ходе встречи с Уиткоффом подтвердил готовность России к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий. 28 апреля президент России объявил перемирие с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отверг краткосрочное прекращение огня и заявил, что его нужно вводить на 30 дней.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Путина – это уже многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование российско-украинского конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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