Ушаков рассказал об обсуждении условий для прекращения огня на Украине

26 апреля 2025 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин в ходе встречи с Уиткоффом подтвердил готовность России к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий. 28 апреля президент России объявил перемирие с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отверг краткосрочное прекращение огня и заявил, что его нужно вводить на 30 дней.