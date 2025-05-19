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Байден поблагодарил за поддержку после обнаружения агрессивной формы рака

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден выразил благодарность за слова поддержки, полученные после диагностирования у него агрессивной формы рака предстательной железы.

«Рак касается каждого. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что мы становимся сильнее в трудные времена», – написал Байден на своей странице в соцсети X.

18 мая стало известно, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже проникли в костную ткань. При этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие Байдену. Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания с грустью узнали о диагнозе бывшего президента. Супруги пожелали Байдену быстрого и успешного выздоровления.

Байден, который занимал пост президента США с 2021 по 2025 г., вошел в историю как самый пожилой глава Соединенных Штатов на момент избрания (78 лет). В 1988 г. бывшему президенту проводили операцию по удалению аневризмы мозга, а в 2020 г. он прошел успешное лечение базалиомы (рака кожи).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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