Байден поблагодарил за поддержку после обнаружения агрессивной формы рака
Бывший президент США Джо Байден выразил благодарность за слова поддержки, полученные после диагностирования у него агрессивной формы рака предстательной железы.
«Рак касается каждого. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что мы становимся сильнее в трудные времена», – написал Байден на своей странице в соцсети X.
18 мая стало известно, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Метастазы уже проникли в костную ткань. При этом опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Сейчас Байден вместе с семьей и врачами рассматривает возможные варианты терапии.
Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие Байдену. Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания с грустью узнали о диагнозе бывшего президента. Супруги пожелали Байдену быстрого и успешного выздоровления.
Байден, который занимал пост президента США с 2021 по 2025 г., вошел в историю как самый пожилой глава Соединенных Штатов на момент избрания (78 лет). В 1988 г. бывшему президенту проводили операцию по удалению аневризмы мозга, а в 2020 г. он прошел успешное лечение базалиомы (рака кожи).