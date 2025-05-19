Байден поблагодарил за поддержку после обнаружения агрессивной формы рака

Байден, который занимал пост президента США с 2021 по 2025 г., вошел в историю как самый пожилой глава Соединенных Штатов на момент избрания (78 лет). В 1988 г. бывшему президенту проводили операцию по удалению аневризмы мозга, а в 2020 г. он прошел успешное лечение базалиомы (рака кожи).