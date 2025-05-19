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Трамп пожелал Байдену победить онкологию

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие бывшему американскому лидеру Джо Байдену, которому диагностировали рак предстательной железы.

В своей соцсети TruthSocial Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания с грустью узнали о диагнозе Байдена.

«Мы выражаем наши самые теплые и искренние пожелания [жене Байдена] Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления», – написал Трамп.

18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Отмечалось, что метастазы уже проникли в костную ткань. При этом было указано, что опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Это открывает возможности для контроля над заболеванием.

В 1988 г. экс-президенту США проводили операцию по удалению аневризмы мозга, а в 2020 г. Байден прошел успешное лечение базалиомы (рака кожи).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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