Трамп пожелал Байдену победить онкологию
Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие бывшему американскому лидеру Джо Байдену, которому диагностировали рак предстательной железы.
В своей соцсети TruthSocial Трамп сообщил, что он и его супруга Мелания с грустью узнали о диагнозе Байдена.
«Мы выражаем наши самые теплые и искренние пожелания [жене Байдена] Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления», – написал Трамп.
18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Отмечалось, что метастазы уже проникли в костную ткань. При этом было указано, что опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Это открывает возможности для контроля над заболеванием.
В 1988 г. экс-президенту США проводили операцию по удалению аневризмы мозга, а в 2020 г. Байден прошел успешное лечение базалиомы (рака кожи).