Трамп пожелал Байдену победить онкологию

18 мая CNN сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Отмечалось, что метастазы уже проникли в костную ткань. При этом было указано, что опухоль сохраняет чувствительность к гормональной терапии. Это открывает возможности для контроля над заболеванием.