FT: американские фонды взяли под контроль зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе

В январе 2023 г. украинское информагентство УНИАН сообщило, что Высокий суд Англии арестовал активы владельцев GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих зерновым терминалом в Одессе, за махинации с зерном. Суд удовлетворил иск от американских кредиторов Innovatus Capital Partners и Argentem Creek Partners на сумму более $118 млн.