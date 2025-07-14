FT: американские фонды взяли под контроль зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе
Американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под контроль одесский зерновой терминал «Олимпекс». Об этом сообщает Financial Times.
Издание напомнило, что ранее фонды выиграли международный арбитраж на $150 млн по поводу споров в отношении терминала с украинскими бизнесменами.
Партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон выразил желание вновь запустить терминал летом. Он также не исключил, что это может произойти в сентябре. По данным издания, терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен.
В январе 2023 г. украинское информагентство УНИАН сообщило, что Высокий суд Англии арестовал активы владельцев GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих зерновым терминалом в Одессе, за махинации с зерном. Суд удовлетворил иск от американских кредиторов Innovatus Capital Partners и Argentem Creek Partners на сумму более $118 млн.