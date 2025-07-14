Евросоюз направил 1,5 млн евро на поддержку СМИ Армении
Европейский союз объявил о выделении 1,5 млн евро для поддержки СМИ Армении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ по итогам визита премьер-министра страны Никола Пашиняна в Брюссель.
В документе указывается, что Евросоюз объявил о выделении финансирования для поддержки информационной экосистемы страны.
Кроме того, в документе подчеркивается намерение ЕС оказывать Еревану помощь в противодействии информационным угрозам, включая манипуляции информацией, внешнее вмешательство, распространение дезинформации и киберугрозы.