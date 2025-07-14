Трамп заявил, что хочет завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу возможной эскалации конфликта на Украине. Она также отметил, что хочет закончить украинский конфликт.
Трамп не уточнил, как далеко готов зайти, если Россия «пойдет на эскалацию».
«Не задавайте мне подобных вопросов», – сказал он на встрече с генсеком НАТО.
При этом Трамп заявил, что в новые поставки оружия Киеву будут включены 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Тогда же американский президент пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. В течение этого срока Россия должна будет заключить соглашение по Украине. В противном случае импортные пошлины будут как минимум в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров.