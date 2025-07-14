Дания начнет безвозмездно предоставлять Украине спутниковые услуги

14 июля президент США Дональд Трамп рассказал о заключении сделки с НАТО и Украиной, в рамках которой государства – члены альянса будут закупать американское оружие и направлять его Киеву. В том числе в эти поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, некоторые из них будут отправлены «в ближайшие дни», по словам американского лидера. Кроме того, он подчеркнул, что объем военной помощи Украине, которая будет направлена ей через НАТО, составит миллиарды долларов.