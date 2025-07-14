Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Дания начнет безвозмездно предоставлять Украине спутниковые услуги

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Дании доступ к спутниковым услугам через Европейское оборонное агентство (EDA) на безвозмездной основе, сообщило минобороны королевства. В EDA также ожидают будущего расширения подобной помощи Киеву от других стран, указано в публикации.

«Космические решения обладают огромным потенциалом, который может способствовать укреплению обороны как Украины, так и Дании и Европы», – сказал датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Ведомство утверждает, что для Киева будут доступны приемные терминалы, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи. Это, по данным минобороны, может «иметь решающее значение» при проведении военных операций.

14 июля президент США Дональд Трамп рассказал о заключении сделки с НАТО и Украиной, в рамках которой государства – члены альянса будут закупать американское оружие и направлять его Киеву. В том числе в эти поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, некоторые из них будут отправлены «в ближайшие дни», по словам американского лидера. Кроме того, он подчеркнул, что объем военной помощи Украине, которая будет направлена ей через НАТО, составит миллиарды долларов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных