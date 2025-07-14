Дания начнет безвозмездно предоставлять Украине спутниковые услуги
Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Дании доступ к спутниковым услугам через Европейское оборонное агентство (EDA) на безвозмездной основе, сообщило минобороны королевства. В EDA также ожидают будущего расширения подобной помощи Киеву от других стран, указано в публикации.
«Космические решения обладают огромным потенциалом, который может способствовать укреплению обороны как Украины, так и Дании и Европы», – сказал датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Ведомство утверждает, что для Киева будут доступны приемные терминалы, которые ВСУ смогут использовать для доступа к спутниковой связи. Это, по данным минобороны, может «иметь решающее значение» при проведении военных операций.
14 июля президент США Дональд Трамп рассказал о заключении сделки с НАТО и Украиной, в рамках которой государства – члены альянса будут закупать американское оружие и направлять его Киеву. В том числе в эти поставки войдут 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, некоторые из них будут отправлены «в ближайшие дни», по словам американского лидера. Кроме того, он подчеркнул, что объем военной помощи Украине, которая будет направлена ей через НАТО, составит миллиарды долларов.