Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами РоссииНаибольшее число нейтрализованных БПЛА пришлось на Белгородскую область
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в небе над российскими регионами 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых БПЛА – 32 единицы – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 12 беспилотников были ликвидированы в небе над Воронежской областью. Шесть воздушных целей российские военные поразили над акваторией Черного моря, три – в Липецкой области и по одной – в Ростовской и Курской областях.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены в небе над облцентром и тремя районами области. В результате падения беспилотника в центре Воронежа несколько человек были легко ранены. В одном из районов области госпитализировали женщину с ранением плеча. Помимо этого, в Воронеже повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях, а в пригороде и в одном из районов области – частные дома. Посечены ряд торговых объектов и автомобилей.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов проинформировал, что БПЛА упал на территории промышленной зоны в Ельце, пострадал один человек. Угрозы его жизни нет. Кроме того, в Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом: обошлось без жертв и пострадавших.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА был уничтожен в Верхнедонском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.