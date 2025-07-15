Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что БПЛА были уничтожены в небе над облцентром и тремя районами области. В результате падения беспилотника в центре Воронежа несколько человек были легко ранены. В одном из районов области госпитализировали женщину с ранением плеча. Помимо этого, в Воронеже повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях, а в пригороде и в одном из районов области – частные дома. Посечены ряд торговых объектов и автомобилей.