Der Spiegel: Европа отдаст Украине свое оружие, а потом купит новое у США
Вашингтон не намерен осуществлять прямые поставки оружия Киеву. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, страны – члены НАТО оперативно отправят свои запасы, после чего будут оформлять закупки у США. Среди участников схемы названы Германия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания и Канада.
Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что Украина получит американское вооружение, но платить за него придется странам Европы. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Некоторые из них могут прибыть уже в ближайшие дни. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.
Генсек НАТО Марк Рютте назвал сделку с США очень важной и назвал логичным оплату помощи Киеву европейцами.
15 июля колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп может разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS (дальность до 300 км) для нанесения ударов вглубь России.