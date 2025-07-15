Der Spiegel: Европа отдаст Украине свое оружие, а потом купит новое у США

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что Украина получит американское вооружение, но платить за него придется странам Европы. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Некоторые из них могут прибыть уже в ближайшие дни. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.