Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Der Spiegel: Европа отдаст Украине свое оружие, а потом купит новое у США

Ведомости

Вашингтон не намерен осуществлять прямые поставки оружия Киеву. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, страны – члены НАТО оперативно отправят свои запасы, после чего будут оформлять закупки у США. Среди участников схемы названы Германия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания и Канада.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил, что Украина получит американское вооружение, но платить за него придется странам Европы. По словам американского лидера, сначала боеприпасы и комплексы ПВО будут переданы в Германию, откуда их доставят на Украину. Ближайшие поставки включат в себя 17 систем ПВО и ПРО Patriot. Некоторые из них могут прибыть уже в ближайшие дни. Кроме того, Трамп дал 50 дней на урегулирование украинского конфликта – в противном случае США введут 100%-ные пошлины против России и ее торговых партнеров.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал сделку с США очень важной и назвал логичным оплату помощи Киеву европейцами.

15 июля колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп может разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS (дальность до 300 км) для нанесения ударов вглубь России.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных