Песков усомнился в понимании российских «коридоров власти» на Западе

Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя тем, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских «коридорах власти». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия не прислала «серьезных людей в Стамбул».