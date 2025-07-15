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Песков усомнился в понимании российских «коридоров власти» на Западе

Ведомости

Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя тем, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских «коридорах власти». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что Россия не прислала «серьезных людей в Стамбул».

Песков подчеркнул, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский является помощником президента, и по табелю старшинства эта должность выше поста федерального министра.

«То есть, по нашему табелю о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, если Рютте имеет в виду, что вряд ли историк может стать главой делегации, то стоит вспомнить, что сам генсек альянса также является историком.

«Но вместе с тем я никогда от господина Рютте не слышал таких блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов, а от моего коллеги Мединского слышали неоднократно», – обратил внимание Песков.

Недовольство составом российской делегации Рютте обосновал тем, что вместо «серьезных переговорщиков» Москва направила историка, который, по его словам, начал изложение позиции с событий 1250 г. При этом генсек НАТО назвал «профессиональной» украинскую делегацию. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала высказывание Рютте «абракадаброй». Она также отметила низкий уровень компетентности руководства НАТО, подчеркнув, что недостаточная образованность западных политиков стала причиной многочисленных человеческих жертв по всему миру.

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