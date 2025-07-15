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Кремль обеспокоен возможными планами Европы по Приднестровью

Ведомости

Фигурирование Приднестровья в различных «планах и замыслах европейских стран» беспокоит Россию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на слова депутата Верховного совета республики Андрея Сафонова. Тот ранее рассказал о предполагаемой разработке военными НАТО плана нападения на регион.

«Все, что связано с Приднестровьем, – это предмет особой озабоченности России, тем более что, учитывая сигналы от наших специальных служб, насколько мы знаем, Приднестровье фигурирует в различных, скажем так, планах и замыслах европейских стран», – подчеркнул представитель Кремля.

В конце мая посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал условия для вывода российского контингента из Приднестровья. Тогда он объяснил, что присутствие миротворцев в настоящем гарантирует невозобновление боевых действий в регионе, и для прекращения их размещения в республике необходим прогресс переговоров по урегулированию конфликта.

В феврале 2023 г. премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о своем намерении добиваться вывода российских военных с территории Приднестровья и добиваться ее «демилитаризации». Президент республики Майя Санду говорила, что Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в условиях энергокризиса, однако для этого миротворцы из РФ должны быть заменены на гражданскую миссию ООН или ЕС.

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