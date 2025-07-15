Кремль обеспокоен возможными планами Европы по Приднестровью

В феврале 2023 г. премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о своем намерении добиваться вывода российских военных с территории Приднестровья и добиваться ее «демилитаризации». Президент республики Майя Санду говорила, что Молдавия может попросить западные страны помочь Приднестровью в условиях энергокризиса, однако для этого миротворцы из РФ должны быть заменены на гражданскую миссию ООН или ЕС.