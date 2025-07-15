Газета
Телеграм
Главная / Политика /

В РФ могут ввести штрафы за навязывание платных допуслуг

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение штрафов за навязывание дополнительных платных товаров и услуг до 1 млн руб. Это следует из документа в думской базе.

В случае принятия проекта, согласно документу, штрафы могут составить от 100 000 до 300 000 руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (сейчас от 2000 до 4000 руб.) и от 250 000 до 1 млн руб. для юридических лиц (сейчас от 20 000 до 40 000 руб.).

В апреле Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание дополнительных товаров, работ или услуг. Закон устанавил запрет на автоматические отметки о согласии на покупку доптоваров или выражение его продавцом за потребителя. Он также не допускает формирование условий, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение. Закон также предоставляет право гражданам потребовать возврат денег за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без согласия потребителя.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных