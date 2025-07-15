В РФ могут ввести штрафы за навязывание платных допуслуг

В апреле Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание дополнительных товаров, работ или услуг. Закон устанавил запрет на автоматические отметки о согласии на покупку доптоваров или выражение его продавцом за потребителя. Он также не допускает формирование условий, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение. Закон также предоставляет право гражданам потребовать возврат денег за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без согласия потребителя.