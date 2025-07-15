В РФ могут ввести штрафы за навязывание платных допуслуг
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение штрафов за навязывание дополнительных платных товаров и услуг до 1 млн руб. Это следует из документа в думской базе.
В случае принятия проекта, согласно документу, штрафы могут составить от 100 000 до 300 000 руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (сейчас от 2000 до 4000 руб.) и от 250 000 до 1 млн руб. для юридических лиц (сейчас от 20 000 до 40 000 руб.).
В апреле Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание дополнительных товаров, работ или услуг. Закон устанавил запрет на автоматические отметки о согласии на покупку доптоваров или выражение его продавцом за потребителя. Он также не допускает формирование условий, которые предполагают изначальное согласие на их приобретение. Закон также предоставляет право гражданам потребовать возврат денег за товары, услуги или работы, которые были предоставлены без согласия потребителя.